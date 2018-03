Der Fall Anneli

Freitag, 14. August 2015 Am frühen Freitagmorgen stürmt ein Sondereinsatzkommando mit 60 Beamten einen Bauernhof in Luga. Zu diesem Zeitpunkt ist der Öffentlichkeit der Grund des Einsatzes noch unklar. Er sei Teil größerer Ermittlungen, zu denen zunächst keine Angaben gemacht werden könnten, heißt es von der Polizei. Erst am Sonntag bestätigt die Polizei, dass ein Spürhund die Einsatzkräfte zu dem Hof geführt hat. Das Mädchen wird nicht gefunden. Gegen 12 Uhr nehmen die Entführer noch einmal Kontakt mit den Eltern des Mädchens auf und wiederholen ihre finanziellen Forderungen. Das Geld soll per Online-Banking überwiesen werden, was allerdings nicht möglich ist. Ein Lebenszeichen von dem entführten Mädchen lehnen die Entführer ab. Nach dem Telefonat bricht der Kontakt ab. Bildrechte: dpa