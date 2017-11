Der Dresdner Carneval Club hat am Sonnabend auch in der sächsischen Landeshauptstadt die fünfte Jahreszeit ausgerufen. Pünktlich um 11.11 Uhr zeigte sich die Sonne über dem Rathaus Dresden, so dass der große Rathausschlüssel besonders gut glänzen konnte, den Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain den Narren aushändigte. Der Narren-Präsident Michael Thiele war sich nicht sicher, ob seine Faschingskollegen im Rathaus überhaupt auffallen würden. "Es sind doch schon genug Narren drin", spottete er.

Wenn in der Verwaltung viele Köche das eigene Süppchen kochen, kann der Quereinsteiger hilfreich den Brei mit verderben. Michael Thiele Präsident Dresdner Carneval Club

Der Carneval Club hatte als Programm-Motto "Elf Quereinsteiger" ausgegeben und damit Bezug auf den Lehrermangel in der Stadt und Sachsen genommen. Der Freistaat suche ja Quereinsteiger für den Schuldienst. Da hatten die Narren elf Vorschläge, wo man noch Quereinsteiger herbekommen könnte. Aus einer Rückenschule zum Beispiel, wo man wenigstens Rückgrat habe oder auch aus der Fahrschule. Die Lehrer dort würden nicht so schnell ins Schlingern geraten.

Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (re.) händigt Narren-Präsident Michael Thiele den Rathaus-Schlüssel aus. Bildrechte: MDR/Kathrin König

Als Löwe hat sich der kleine Georg verkleidet. Bildrechte: MDR/Kathrin König Dem stimmte Baubürgermeister Schmidt-Lamontain zu. Er hatte sich als Zauber-Lehrer verkleidet. Nicht das schlechteste Kostüm, wenn man etwas herzaubern müsse, meinte Michael Thiele. "Kommt ja schon mal vor, dass in Dresden plötzlich fünf Schulen fehlen." Er wies die Stadtverwaltung schon jetzt vorsorglich auf den Schulanfang am 13. August 2018 hin, damit die Schulbücher dieses Mal pünktlich vorhanden seien. In diesem Sommer waren tausende Dresdner Schüler ohne Bücher ins neue Schuljahr gestartet, weil das Schulverwaltungsamt die Bücher nicht rechtzeitig bestellt hatte.

Es macht einfach Freude, mal alles abzuschütteln. Dazu die Musik und dass sich die Kinder verkleiden. Anja Bibrach Zuschauerin

Samuel Bibrach war als Frosch unterwegs. Seine Mutter Anja hatte das Kostüm selbst genäht. Bildrechte: MDR/Kathrin König Bei den Zuschauern vor der Goldenen Pforte kamen solche Lästereien gut an. "Das ist die 5. Jahreszeit, in der man Probleme wegfeiern kann", meinte Anja Bibrach. Die Dresdnerin hatte für ihre beiden Kindern die Kostüme selbst genäht und freute sich über das Faschingsprogramm mit Musik vor dem Rathaus. Allerdings hatte sie ein paar mehr Zuschauer und Kostümierte in Dresden erwartet. "Ich habe das Gefühl, dass es von Jahr zu Jahr weniger wird."

Ich wollte mir an meinem freien Tag erst im Hotel im Fernsehen die Übertragung des Karnevals in Kön anschauen. Aber dann musste ich einfach um 11.11 Uhr mit dabei sein. Jürgen Tebbe Karneval-Fan im Dresdner Fasching

Jürgen Tebbe hatte sich aus Köln Schal und Narrenkappe mitgebracht und spontan in Dresden mitgefeiert. Bildrechte: MDR/Kathrin König Mitten in der überschaubaren Zuschauer-Schar stand ein Mann mit rot-weißem Schal, Kölner Narrenkappe und seligem Lächeln im Gesicht. "Ach, es ist so schön, dass es Karneval auch in Dresden gibt", freute sich Jürgen Tebbe. Der Kölner hatte dienstlich in Dresden zu tun. "Ich habe mir gedacht, gucke ich mir an, was in Dresden los ist." Am Abend wollte er mit dem Carneval Club im Studentenclub Bärenzwinger weiterfeiern.

Über dieses Thema berichtet MDR SACHSEN auch im Fernsehen: MDR - SACHSENSPIEGEL | 11.11.2017 | 19:00 Uhr