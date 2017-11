Faschingssaison in Sachsen eröffnet

Faschingsauftakt auch in Rosenthal-Bielatal in der Sächsischen Schweiz: Bürgermeister Gebhard Moritz übergab den Rathaus-Schlüssel an Simone Klocko, der Präsidentin des Faschingsclubs Bielatal. Am Nachmittag feierte ihr Verein seinen 60. Geburtstag mit einem Festumzug. Bildrechte: MDR/Marko Förster