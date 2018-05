Das Dresdner Albertinum gehört zu den bedeutendsten Museen der Welt. Werke von Künstlern wie Caspar David Friedrich, Claude Monet oder Gerhard Richter sind der Ausstellung zu sehen. Vor Kritik schützt das aber trotzdem nicht. So bot kürzlich die Gruppe "Feministory" im Rahmen des internationalen "Jane's Walk" einen feministischen Stadtrundgang an, der in Sichtweite des Museums vor den Toren der Hochschule für Bildende Künste auf der Brühlschen Terrasse Station machte. Thema dort: Sexismus. Vor der Kunstakademie machten die Feministinnen darauf aufmerksam, dass nur die Namen von männlichen Künstlern an der Außenfassade zu sehen seien. Frauen kämen hingegen nur als tugendhafte Figuren vor und nicht als schaffende Künstlerinnen. Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Vor 20 Teilnehmern sprachen die zwei Initiatorinnen der Tour, die im Artikel namentlich nicht genannt werden wollen, darüber, wie sie von einer Aktion der "Guerilla Girls" in New York City inspiriert wurden. "Die haben herausgefunden, dass im 'Metropolitan Museum of Art' weniger als fünf Prozent der Bilder von Frauen stammen, während aber gleichzeitig 85 Prozent der Gemälde im Museum nackte Frauen zeigen." Daraufhin hätten sie die Frage gestellt, ob Frauen erst nackt sein müssten, um ins Metropolitan Museum zu kommen, teilte das Mitglied von "Feministory" mit. Treffpunkt für den Feminismus-Rundgang war am Postplatz, wo die zwei Initiatorinnen der Tour zunächst über die Geschichte des Feminismus referierten. Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Weil die Fauen wissen wollten, ob die Situation im Dresdner Albertinum in den "Neuen Meistern" ähnlich ist, rechneten sie nach. Und genauso wie den "Guerilla Girls" gefiel auch den Frauen von "Feministory" die Quote nicht. Laut der Femminismus-Initiative stammen die Gemälde im Albertinum von 75 Männern und nur von drei Frauen. Auch in Sachsens Landeshauptstadt sei das weibliche Geschlecht eher nackt an der Wand zu finden und nur selten auf dem Namensschild unter dem Bild, so die Feministinnen.

Keine Künstlerin in Malerei des 19. Jahrhunderts

Aber stimmt das auch? Die Sprecherin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Anja Priewe, sagt dazu auf Anfrage von MDR SACHSEN: "Es ist zwar richtig, dass der Bestand 19. Jahrhundert im Bereich Malerei keine einzige Künstlerin umfasst, dennoch kommen wir bereits, wenn wir grob überschlagen und den Gesamtbestand berücksichtigen, auf 23 ausgestellte Werke von Künstlerinnen, davon 13 Bildwerke." Priewe weist darauf hin, dass sowohl die "Neuen Meister" als auch die Skulpturensammlung zum Albertinum gehören und man beides als Einheit sehen müsse. Die zahlenmäßig am häufigsten vertretene Künstlerin ist mit vier Werken Paula Modersohn-Becker.

Zwickauer Kunstverein will Frau-Sein auf Spitze treiben

Dass die Kritik an der Kunstszene nicht aus der Luft gegriffen ist, beweist eine Aktion des Zwickauer Kunstvereins. Mit seinem neuen Ausstellungsprojekt "Nach dem Bild ist vor dem Bild" will er nach eigenen Angaben das Frau-Sein auf die Spitze treiben. Denn die 75 beteiligten Leipziger Künstler sind ausschließlich Malerinnen. "Wir wollen das Quotendenken ad absurdum führen, indem wir die Quote mit 100 Prozent übererfüllen", sagt der Vereinsvorsitzende Klaus Fischer. Auch in der Kunst dominierten noch immer Männer. Mit der rein weiblichen Ausstellung zum 20-jährigen Bestehen des Vereins wolle man darauf aufmerksam machen.

Pegida als Beispiel für Antifeminismus

Eine Station des Feminismus-Rundgangs war der Theaterplatz. Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid Neben Sexismus widmete sich der feministische Rundgang in Dresden noch anderen Themen. Eine weitere Station war der Theaterplatz, den die zwei Frauen gewählt hatten, weil er seit 2014 vom Pegida-Bündnis für seine Aufmärsche genutzt wurde. Da sich Pegida gegen das geschlechtsneutrale Gendern von Sprache ausspreche und die Unterdrückung von Frauen nur wahrnehme, wenn diese von Flüchtlingen ausgehe, sei das Bündnis ein Beispiel für Antifeminismus, so die Organisatorinnen der Tour.

Marwa El-Sherbini als Opfer von Sexismus und Rassismus

Vor dem Landgericht sprachen die Initiatorinnen der Feminismus-Tour über die Ermordung von Marwa El-Sherbini. Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid Dass Diskriminierung auch mehrere Dimensionen haben kann, wurde an der vierten Station vor dem Landgericht am Sachsenplatz deutlich. Am Beispiel der 2009 mit 16 Messerstichen ermordeten Ägypterin Marwa El-Sherbini, die in einem Beleidigungsprozess ausgesagt hatte und von dem Angeklagten ermordet wurde, zeigten die Feministinnen auf, wie Sexismus und Rassismus zusammenwirken können.

Arbeitskreis Homosexualität startete in Dresdner Neustadt

In diesem Haus setzte sich die Aktivistin Karin Dauenheimer bereits zu DDR-Zeiten für die Rechte von Homosexuellen ein. Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid Um die Rechte von Lesben und Schwulen drehten sich die Wortbeiträge anschließend auf dem Martin-Luther-Platz in der Dresdner Neustadt. So erfuhren die Teilnehmer, dass in Haus Nr. 4, wo heute eine Bar zu Hause ist, einst die Aktivistin Karin Dauenheimer gewohnt habe. Bereits in den 1980er-Jahren gründete diese in der DDR einen Arbeitskreis für Homosexualität, um für die Rechte von Schwulen und Lesben zu kämpfen.