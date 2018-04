Zu einem nicht alltäglichen Einsatz ist am Mittwoch die Feuerwehr in Dresden ausgerückt. Ein Hausmeister hatte die Kameraden in den Stadtteil Cotta alarmiert. Der Mann war gerade dabei, einen Zaun zu bauen, als er einen Igel in einer Metallhülse entdeckte. Die Borsten des Tieres leisteten ganze Arbeit: Es steckte kopfüber fest. Mit Handschuhen versuchte ein Feuerwehrmann zunächst, das Tier vorsichtig aus dem Rohr zu ziehen – ohne Erfolg. Eine andere Taktik musste her. Behutsames Schütteln des metallischen Gefängnisses brachte schließlich das gewünschte Ergebnis und dem Igel die Freiheit. Wie lange das Stacheltier festsaß, lässt sich nicht sagen. Der Igel darf sich jetzt erstmal in einem Tierheim erholen.