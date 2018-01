In Pirna müssen 1.800 Menschen wegen einer Flieger-Bombe ihre Wohnungen verlassen. Das teilte Thomas Gockel, Sprecher der Stadt Pirna mit. "Alle betroffenen Bürger werden gebeten, beim Verlassen der Wohnung das Licht auszuschalten. Stellen Sie sich auf eine längere Wartezeit ein und packen Sie Verpflegung ein", sagte Gockel.

Insgesamt müssten 420 Objekte in verschiedenen Straßen sowie das gesamte Gewerbegebiet evakuiert werden. Die genauen Grundstücke und Hausnummern werden laut Stadt schnellstmöglich genauer benannt. Gesperrt wird nach Aussagen des Sprechers auch die Bundesstraße 172. Die Bombe soll noch heute Nacht entschärft werden.

Zwei Notunterkünfte würden für die betroffenen Bürger eingerichtet. Die Einwohner des Stadtteils Sonnenstein können in der Turnhalle Sonnenstein in der Struppener Straße unterkommen. Für betroffene Bürger aus der Südvorstadt wird die Turnhalle des Schillergymnasiums auf der Seminarstraße als Notunterkunft vorbereitet. Gleichzeitig organisiert die Stadt laut Gockel Shuttle-Busse, um die Anwohner in die Notunterkünfte zu bringen.