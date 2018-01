Eine in Pirna gefundene Fliegerbombe ist am frühen Freitagmorgen entschärft worden. Nach Polizeiangaben gab es kurz vor 2.30 Uhr Entwarnung. Zuvor waren die beiden Zünder der Fünf-Zentner-Bombe ausgebaut worden. Die Bombe wurde zur Entsorgung in eine zentrale Sammelstelle gebracht. Rund 1.800 betroffene Anwohner durften nach der Entwarnung in ihre Wohnungen zurück.