Mit der traditionellen Flottenparade ist die Sächsische Dampfschiffahrt am Dienstag in die Saison gestartet. Wie Unternehmenssprecher Robert Rausch mitteilte, nahmen in diesem Jahr allerdings nur elf der zwölf Schiffe an der Parade teil. Der 132 Jahre alte Dampfer "Pillnitz" war dieses Mal nicht am Start. Er liegt noch in der Laubegaster Werft zur Winterreparatur.