Dresdens Sozialbürgermeisterin Kristin Klaudia Kaufmann Bildrechte: Stadt Dresden/Marlen Mieth

Laut Dresdens Sozialbürgermeisterin Kristin Klaudia Kaufmann werde damit eine Gesetzesvorgabe umgesetzt. Wer über Einkommen oder Vermögen verfüge, müsse sich in Zukunft stärker an seinen Unterbringungskosten beteiligen, so Kaufmann. "Vom Prinzip her kann die Gebühr für diese Geflüchteten auch einen Anreiz darstellen, sich eine eigene Wohnung zu suchen", ergänzt sie.