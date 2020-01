Welche Auswirkungen hat der Rohstoffhunger für Menschen vor Ort, vor allem in den Ländern, in denen die Rohstoffe gefördert werden? Wie können Konflikte verhindert oder wenigstens minimiert werden? Fachleute aus dem In- und Ausland werden über diese und viele weitere Fragen diskutieren und sich austauschen, wie die Veranstalter mitteilten. Auch aus Sachsen sind Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft mit dabei, etwa die Werksleiterin von Wacker Chemie in Nünchritz, Jutta Matreux und Jan C.Bongaerts, Professor an der TU Bergakademie Freiberg.