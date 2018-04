Richter hatte seine politischen Ambitionen Mitte März publik gemacht. Er will im September als unabhängiger Kandidat für die parteiübergreifende Initiative "Bürger für Meißen - Meißen kann mehr" in seiner Heimatstadt ins Rennen gehen. Als früherer DDR-Bürgerrechtler und Direktor der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen ist er auch über die Grenzen des Freistaates hinaus bekannt. Im Sommer 2017 war er aus der CDU ausgetreten. Er begründete den Schritt mit seiner Enttäuschung über die Schulpolitik und die seiner Meinung nach fehlende Streitkultur in der sächsischen CDU.