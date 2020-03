Die Auswirkungen der Ausbreitung des Coronavirus kommen allmählich in der sächsischen Wirtschaft an. Der Freistaat versucht, mittelbar und unmittelbar betroffenen Unternehmen die Lage etwas zu erleichtern. Das Wirtschaftsministerium sei dafür "in Kontakt mit anderen Wirtschaftsministerien in den Ländern und im Bund", sagte Sprecher Jens Jungmann MDR SACHSEN. Die Lage werde "kontinuierlich neu bewertet."