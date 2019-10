Während der 4x50 Meter Rettungsstaffel stellten die 13 bis 14 Jahre alten Lebensretter einen neuen deutschen Rekord auf. Das Quintett unterbot die bisherige Bestmarke um vier Sekunden. Bei der Disziplin legen die Schwimmer die Strecke nacheinander mit Hilfsmitteln wie Flossen zurück. Außerdem müssen die Athleten eine mit Wasser gefüllte Puppe vom Boden an die Wasseroberfläche ziehen und dann zum Beckenrand transportieren. Bereits 2017 sorgte das Junioren-Team in der Rettungsstaffel für eine neue Rekordzeit.

Insgesamt gehen bei den Deutschen Meisterschaften der Rettungsschwimmer rund 1.200 Sportler an den Start. Nach den Teamwettbewerben am Samstag stehen am Sonntag die Einzelwettbewerbe an. Gute Chancen hat laut DLRG Pirna Vincent Wende. Der 14-Jährige hatte bereits die diesjährigen Landesmeisterschaften im Mai gewonnen.