Der Wanderweg vom Hohnsteiner Ortsteil Rathewalde nach Rathen ist ab sofort gesperrt. Die Maßnahme begründete die Landesdirektion Sachsen mit "akuter Steinschlaggefahr". Das habe ein Gutachten von Geologen ergeben, die die zweite Felswand entlang des Wanderwegs im Amselgrund in den zurückligenden Monaten untersucht hatten. "Um diese Gefahr zu bannen, muss der Weg für kurze Zeit für Sicherungsarbeiten gesperrt werden", teilte die Behörde am Mittwochnachmittag. Diese Felssicherungsarbeiten, bei denen loses Felsstücke und Gestein beseitigt werden, sollen am 13. Januar beginnen. Einen Monat später, am 14. Februar, sollen die Arbeiten beendet sein.