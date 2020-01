Nach einer Serie von Sexualstraftaten in Dresden und Umgebung hat die Staatsanwaltschaft Dresden eine weitere Anklage gegen den inzwischen festgenommenen Beschuldigten erhoben. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wird dem 37-jährigen Deutschen der sexuelle Missbrauch eines Mädchens in Bad Gottleuba zur Last gelegt. Er soll am Nachmittag des 13. Juni 2018 das Mädchen auf einem Waldweg in Bad Gottleuba zu Boden gerissen und sexuelle Handlungen an ihm vorgenommen haben. Spurenauswertungen deuteten auf diese Tat hin, so die Behörde.