Im Prozess wegen Drogenschmuggels in großer Menge am Dresdner Landgericht hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag jeweils elf Jahre Haft für die beiden Angeklagten gefordert. Sie sieht es als erwiesen an, dass die 41 und 48 Jahre alten Männer aus der Mongolei vor gut einem Jahr 70 Kilogramm Heroin mit einem Straßenverkaufswert von mindestens drei Millionen Euro nach Deutschland eingeführt haben. Sie plädierte für eine Verurteilung wegen gemeinschaftlicher unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.