Archäologen haben einzigartigen, rund 2500 Jahre alten Keltenschmuck auf dem Gelände eines Kieswerkes im Westen von Pirna (Sächsische Schweiz) entdeckt. Die Prunkstücke, die schon vor einem Jahr gefunden und seitdem restauriert wurden, stammen aus der frühen La Tène-Zeit um etwa 450 v. Chr. und sind nach Angaben von Landesarchäologin Regina Smolnik von höchster künstlerischer Qualität. "Es ist der erste derartige Fund in 180 Jahren Forschung in Sachsen", sagte Grabungsleiter Ingo Kraft bei der Präsentation des Fundes im Landesamt für Archäologie am Donnerstag in Dresden.