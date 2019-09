In der Sächsischen Schweiz ist ein Autofahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 18-Jährige am Freitagvormittag zwischen Cunnersdorf bei Königstein und Kleingießhübel in einer steilen Rechtskurve von der Straße abgekommen. Das Auto stürzte 25 Meter einen Abhang hinab, bis es an einem Baum hängenblieb. Der Fahrer wurde dabei eingeklemmt.