Ein beliebter Badesee zwischen Pirna und Dresden droht zu verlanden. Um bis zu zwei Meter sei der Wasserspiegel am Badesee Patzschwitz-Birkwitz gesunken, klagt Seebetreiber Jürgen Dipp. Das liege am benachbarten Kieswerk Borsberg, das zum Waschen des Kieses das Wasser aus dem Badesee pumpe, heißt es von Anwohnern. Laut Werkschef Lutz Hammer wiederum habe der gesunkene Wasserspiegel mit den trockenen Sommern zu tun. Das Kieswerk will demnächst seine Produktion demnächst sogar ausbauen.