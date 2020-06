Für die Bergungsarbeiten mussten die Umleitungsstrecke gesperrt werden. Feuerwehrkräfte aus Bad Schandau und Königstein versuchten mit Stahlseilen den 20 Tonnen schweren Bagger an Bäumen vor einem weiteren Abrutschen zu sichern. Die Arbeiten mussten am Abend aber abgebrochen werden, da die Bäume, an denen die Stahlseile befestigt waren, dem Gewicht offenbar nicht standhalten.



Am Montag soll der Bagger nun geborgen werden. Dazu muss zunächst die Straße befestigt werden, um eine Standsicherheit für die beiden 60 Tonnen schwere Kräne zu gewährleisten, die dann zum Einsatz kommen sollen. Außerdem werden auch zwei Bergefahrzeuge anrücken.

