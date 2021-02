Ab Montag bis zum 12. März müssen sich Bahnpendler in der Sächsischen Schweiz auf Ausfälle und Ersatzverkehr einstellen. Wie der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) mitteilte, fallen jeweils montags bis freitags tagsüber S-Bahnen zwischen Pirna und Schöna aus. Grund seien Reparaturarbeiten an Stützmauern im Streckenabschnitt Pirna - Kurort Rathen, hieß es.

Zwischen 7:40 Uhr und 18:15 Uhr fällt laut VVO jede zweite S-Bahn aus. Es würden aber Ersatzbusse im Abschnitt zwischen Pirna und Bad Schandau eingesetzt. Die Busse haben eine etwas längere Fahrzeit und erreichen Bad Schandau daher zwölf Minuten später als planmäßig die S-Bahnen. In der Gegenrichtung fahren die Busse 15 Minuten früher in Bad Schandau ab, um in Pirna den Anschluss an die planmäßigen S-Bahnen in Richtung Dresden sicherzustellen.

Die Busse halten unterwegs nur in Königstein, Reißiger Platz.