Felsenbühne Rathen Die Felsenbühne Rathen ist eine Naturbühne in der Sächsischen Schweiz. Sie liegt im sogenannten Wehlgrund in der Nähe der Basteibrücke und gilt als eines der schönsten Naturtheater Europas. Seit 1936 lockt das Theater in den Sommermonaten mehrere tausend Besucherinnen und Besucher an. Winnetou-Inszenierungen, Opern und Musicals prägten die jüngsten Spielpläne. Landesbühnen Sachsen