31.12.2019 | 16:30 Uhr Diakonie in Pirna tourt mit kostenlosem Beratungsbus übers Land

Wer im ländlichen Raum wohnt, muss oft lange Wege in Kauf nehmen: Der Supermarkt ist nicht an der nächsten Ecke, die Schulen der Kinder sind weit entfernt und das Amt ist erst in der nächsten Stadt. Wer kein Auto besitzt, ist hier meist aufgeschmissen. Ein großes Problem - gerade für Menschen, die nach Hilfe suchen. Deshalb gibt es bei der Diakonie in Pirna seit zwei Jahren ein neues Angebot: mobile soziale Beratung auf Rädern.