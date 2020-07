Die Retter der Bergwacht Sächsische Schweiz sind in dieser Woche im Dauereinsatz. Wie die Bergwacht mitteilte, wurden die freiwilligen Retter allein am Mittwoch zu vier Einsätzen gerufen. Am Vormittag hatte am Sandlochweg bei Schmilka ein junger Mann mit starken Kreislaufproblemen zu kämpfen. Er musste mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Über Wurzel gestolpert

Unmittelbar danach wurden die Kameraden zum Rauenstein bei Struppen gerufen. Dort war eine Wanderin über eine Wurzel gestolpert und konnte nicht mehr weiterlaufen. Anschließend geriet eine andere Wanderin am Pfaffenstein bei einem Sturz in Not. Sie hatte sich ein Bein gebrochen. Und schließlich galt es, in den Steinbrüchen bei Postelwitz eine Frau 100 Meter abzuseilen, nachdem sie sich das Sprungelenk verletzt hatte.

Pärchen in Dunkelheit verirrt

Bereits am Montag retteten die Einsatzkräfte erst eine Frau nach einem Wanderunfall in der Nähe des Gohrischstein, später lotsten sie ein junges Pärchen bei einbrechender Dunkelheit aus dem Wald am Zeughaus.



Am Dienstag "verstiegen" sich zwei Wanderer in einem Kletterzustieg zum Kletterfelsen "Tante" Nähe Schrammsteine bei Bad Schandau und kamen nicht weiter. Sie wurden mit dem Rettungshubschrauber aus dem absturzgefährdeten Bereich ausgeflogen.

Quelle: MDR/lam