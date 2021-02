Die Bergwacht in der Sächsischen Schweiz ist am Wochenende zu zwei Einsätzen gerufen worden. Am Sonntag war eine 33-Jährige beim Wandern am Felsenlabyrinth bei Langenhennersdorf gestürzt. Dabei verletzte sie sich so schwer an der Schulter, dass sie nach ihrer Bergung mit einem Rettungshubschrauber in die Dresdner Uni-Klinik geflogen wurde.



Wie die Bergwacht weiter mitteilte, wurden Retter bereits am Sonnabend zu den Schwedenlöchern bei Lohmen gerufen worden. Dort war ein Mann so erschöpft, dass er ohne die Helfer nicht mehr weiterkam.