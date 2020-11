Ein Autofahrer hat in der Sächsischen Schweiz einen mobilen Blitzer gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, war der 52-Jährige am Mittwochvormittag in einer 30er-Zone in Struppen geblitzt worden. Im Anschluss sei der Mann mehrfach an dem Blitzer vorbeigefahren und habe ihn anschließend in sein Auto gepackt.