Auf der Hohen Straße in Struppen-Siedlung in der Sächsischen Schweiz hat eine Frau mit ihrem Auto eine stationäre Blitzer-Säule umgefahren. Das stationäre Messgerät stand an der B172 auf einer Verkehrsinsel in der Mitte der Straße. Warum die Frau nicht an der Verkehrsinsel vorbei gefahren ist, sondern geradeaus gegen den Blitzer, ist nach Angaben eines Reporters bislang noch nicht bekannt. Der Schaden beträgt rund 45.000 Euro. Die Autofahrerin kam bei dem Unfall mit dem Schrecken davon.