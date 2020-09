Bis zu 400 Meter tief erkunden Geologen derzeit den Untergrund zwischen Elbtal und Erzgebirge für die neue Eisenbahnstrecke von Dresden nach Prag. Bis Mai 2021 lässt die Deutsche Bahn an neun Stellen in Heidenau-Großsedlitz, im Bahretal sowie im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Bad Gottleuba-Berggießhübel Bohrungen durchführen. Die Geologie sei ein Kriterium dafür, wo am Ende die Bahnstrecke entlangführen werde, sagt der Projektleiter Kay Müller.