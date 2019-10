Im Pirnaer Stadtteil Alt-Rottwerndorf hat es am Sonntagabbend in der Ruine des ehemaligen Kittwerks gebrannt. Unrat sowie ein Holzbalken im Erdgeschoss des ehemaligen Produktionsgebäudes gingen nach Reporterangaben in Flammen auf. Gegen 20:00 Uhr hatte demnach ein Passant den Rauch bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Diese konnte den Brand in dem leerstehenden Gebäude schnell löschen. Personen kamen nicht zu Schaden.