In Großopitz bei Tharandt bekämpfen Feuerwehr und Technisches Hilfswerk seit mehreren Stunden einen Brand in einer Scheune. Nach Angaben der Rettungskräfte war das Feuer am Morgen bemerkt worden. Verletzt wurde niemand. Mehrere Kühe, die in dem Gebäude standen, konnten in Sicherheit gebracht werden. Anschließend brannte die Scheune komplett nieder. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Es mussten mehrere hundert Meter Schläuche verlegt werden. Rund 60 Feuerwehrleute aus Tharandt, Freital und Wilsdruff kämpften gegen die Flammen.