Feuer frisst sich in Nationalpark Sächsische Schweiz

Bildrechte: Daniel Förster

Windböen haben das Feuer in dem zerklüfteten und äußerst unzugänglichen Gebiet, das sich nahe dem Steinernen Tisch zwischen dem Hirschgrund und Griesgrund in Lohmen erstreckt, immer wieder angefacht. 150 Feuerwehrleute von 15 Ortsfeuerwehren aus der Region sind alarmiert worden und im Einsatz. Auf der Flur von Lohmen oben auf den Felsen kämpfen laut Kreisbrandmeister rund 110 Feuerwehrleute gegen die Flammen.Die anderen 40 Feuerwehrleute sind am Elbufer in Kurort Rathen und unterhalb des Riffes im Einsatz. Auch Helfer der Bergwacht-Bereitschaften Bad Schandau und Sebnitz wurden hinzugezogen.



Die Brandstellen in dem total zerklüfteten Gebiet sind nur fußläufig zu erreichen und manchmal nicht einmal das. Da helfe nur Klettern, so der Kreisbrandmeister. Deshalb gestalten sich die Löscharbeiten äußerst schwierig und laufen unter sehr komplizierten Bedingungen ab. Durch einen Gewittersturm am Abend hat sich das Feuer massiv in dem Riff ausgebreitet.



Aufgrund der trockenen Witterung und der hohen Temperaturen besteht im Gebiet Nationalparkregion Sächsische Schweiz eine außerordentlich große Waldbrandgefahr. Das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als untere Forstbehörde hat in Abstimmung mit dem Forstbezirk Neustadt und der Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz eine Allgemeinverfügung zur Sperrung des Waldes erlassen. Demnach darf derzeit nicht im Nationalpark übernachtet werden. Von 21 Uhr bis 06 Uhr ist das Betreten des Waldes einschließlich aller Waldwege untersagt.