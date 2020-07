In Pirna ist nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnung unbewohnbar. Die Feuerwehr teilte auf Anfrage von MDR SACHSEN mit, dass eine Jugendliche mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.



Laut Angaben eines Reporters war das Feuer am Mittwochabend in der Wohnung einer jungen Familie ausgebrochen. Die Eltern konnten sich und ihre drei kleinen Kinder in Sicherheit bringen. Auch die anderen Mieter hätten selbst das Haus verlassen, bevor die Rettungskräfte mit einem Großaufgebot eintrafen.



Während die Feuerwehrleute in der Brandwohnung die Flammen erstickten und später mit einer Wärmebildkamera letzte Glutnester aufspürten, wurden insgesamt neun Bewohner Notarzt vorgestellt und vor Ort behandelt.