Größerer Schaden in Nationalpark als angenommen

Bei dem Waldbrand in der Nähe des bekannten Basteifelsens im Nationalpark Sächsische Schweiz ist eine Fläche von rund 15.000 Quadratmetern betroffen gewesen. Das gaben die zuständigen Behörden bei einem Vor-Ort-Termin am Donnerstag bekannt. "Der Schaden an der Natur und den betroffenen Bäumen ist nicht mit Geld zu beziffern", sagte ein Sprecher der Nationalparkverwaltung. Kurz nach dem Brand war die Feuerwehr noch von 4.000 Quadratmetern verbranntem Wald ausgegangen.