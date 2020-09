Millimeterarbeit für die Bauarbeiter, die das 75 Tonnen schwere Brückenelement in Position bringen mussten.

Millimeterarbeit für die Bauarbeiter, die das 75 Tonnen schwere Brückenelement in Position bringen mussten. Bildrechte: Marko Förster

Dohna bei Pirna hat 18 Jahre nach dem Jahrhunderthochwasser die zerstörte Liesche-Brücke zurück. Am Sonnabend wurde die neue Überführung aus Stahlbeton in ihre Position über dem Flüsschen Müglitz gebracht. Das 25 Meter lange und 2,50 Meter breite Stahlbetonelement hat ein Gewicht von 75 Tonnen. Ein Schwerlastkran hob die Brücke in die vorbereitete Bewährung. Nach Abschluss aller Arbeiten soll die Brücke für Fußgänger und Radfahrer im November freigegeben werden. Das knapp 400.000 Euro teure Bauprojekt wurde zu 90 Prozent vom Freistaat Sachsen gefördert.