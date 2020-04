In Freital herrscht Uneinigkeit über die Ansiedlung des Bundesamtes für Sicherheit in der Innovationstechnik - kurz BSI. Im Stadtrat gab es keine Einigung darüber, Gelder für die Planung freizugeben.



Erst Ende des vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass eine Zweigstelle des BSI in einem Neubau am Goetheplatz eingerichtet werden soll. 200 Arbeitsplätze sollen entstehen. Doch das Gebäude für die Bundesbehörde muss erst noch gebaut werden.