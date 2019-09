Eine Bürgerinitiative will am Dienstag in Pirna, Heidenau und Dohna Tausende Unterschriften für einen Bürgerentscheid über den geplanten "Industriepark Oberelbe" übergeben. Die drei Städte wollen das Gewerbe- und Industriegebiet auf 140 Hektar Fläche entlang Autobahnzubringers B172a einrichten. Die drei Kommunen hoffen auf viele Firmenansiedlungen und neue Jobs in der Mikroelektronik, Biotechnologie, Elektromobilität und Kunststoffverarbeitung.