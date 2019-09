Jürgen Opitz bleibt Bürgermeister von Heidenau. Der 63-Jährige setzte sich am Sonntag in der zweiten Runde der Bürgermeisterwahl gegen seinen Mitbewerber Uwe Dreßler durch. Wie die Stadt nach Auszählung aller Wahllokale mitteilte, erhielt der CDU-Politiker Opitz 65 Prozent der Stimmen. Sein parteiloser Herausforderer Dreßler kam auf 35 Prozent. Der zweite Wahlgang war nötig geworden, weil in der ersten Runde am 1. September kein Bewerber die absolute Mehrheit erhalten hatte. Die Wahlbeteiligung beim zweiten Wahlgang lag den Angaben zufolge bei rund 35 Prozent.