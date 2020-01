Im zweiten Anlauf haben die Bürger in Gohrisch einen neuen Bürgermeister gewählt. Der pensionierte Kripobeamte und ehemalige Ortsvorsteher Christian Naumann (parteilos) setzte sich durch. Er bekam nach vorläufigem Ergebnis 536 Stimmen. Sein parteiloser Mitbewerber Johannes Dietrich bekam 338 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 61 Prozent.

Ein neuer Bürgermeister musste in Gohrisch gewählt werden, weil die Wahl im Mai 2019 im Streit endete. Damals waren fast die Hälfte aller abgegebenen Stimmzettel für ungültig erklärt worden. Was war passiert? Der Einzelkandidat der Linken, Maik Günther stand abgedruckt auf dem Wahlzettel und bekam 37,3 Prozent der Wäherstimmen. Aber 50,6 Prozent der Wähler hatten auf den Wahlschein den Namen Christian Naumann als Wunschkandidaten geschrieben. Der war aber gar nicht zur Wahl angetreten. Der Gemeindewahlausschuss konnte auf vielen Wahlscheinen nicht klar zuordnen, ob die Wähler wirklich Naumann meinten, weil sie seinen Wohnort nicht mit angegeben hatten. Deshalb wurden hunderte Stimmen für ungültig erklärt.

Wahlsieger wurde Maik Günther. Der nahm das Amt nicht an, weil er nach einem aus seiner Sicht "unfairen Wahlkampf" nicht gegen den Bürgerwillen arbeiten wollte.