Arne Schönbohm (l), vom Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat sich mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) im Juli persönlich in Freital getroffen. An diesem Tag unterschrieb Seehofer eine Absichtserklärung. Jetzt hat der neue BSI-Standort seine Arbeit aufgenommen. Bildrechte: dpa