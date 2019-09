Der in die Kritik geratene Gohrischer Gemeinderat Uwe Börner hat seine Zusammenarbeit mit einem AfD-Vertreter verteidigt. Der für die Grünen in das Gremium eingezogene parteilose Kommunalpolitiker sagte MDR SACHSEN, für ihn stehe das Bürgerwohl an erster Stelle und nicht eine Partei. Er habe sich nach dem Kommunalwahl im Mai mit drei anderen Gemeinderäten zu einer parteiübergreifenden Fraktion zusammengeschlossen, um Bürgeranliegen umsetzen zu können.