Seit Montag können sich Patienten in Pirna in der neuen Abstrichpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Sachen (KVS) auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen. Wie die KVS mitteilte, befindet sich die neue Praxis in der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums für Technik und Wirtschaft (BSZ) in Pirna-Copitz. Dafür seien acht Separees aus Bauzäunen und Planen in den Flachbau eingebaut worden. Die Abstrichpraxis werde Betroffenen, die entweder durch ihren behandelnden Arzt oder das Gesundheitsamt dorthin überwiesen worden sind, zur Verfügung stehen, teilte KVS-Pressesprecherin Katharina Bachmann-Bux auf Anfrage mit.