"Guten Tag, Frau Oswald vom Landratsamt Pirna. Ich bin vom Rechercheteam Covid 19." So beginnt Oberstabsgefreite Paulin Oswald seit Ende Oktober die meisten ihrer Anrufe, die sie für das Gesundheitsamt Pirna führt. Sie ist eine von insgesamt 530 Bundeswehrangehörigen, die per Amtshilfe aktuell Gesundheitsämter, Kliniken und Pflegeeinrichtungen in Sachsen unterstützen.

Die Soldatin Paulin Oswald hofft, dass die Pandemie bald vorüber ist, damit alle wieder einen normalen Alltag haben können. Bildrechte: Landeskommando/Bundeswehr

Nach den Arbeitstagen von 8 bis 17 Uhr im Landratsamt wohnen die Soldaten derzeit in der Jugendherberge Pirna. "Klar, man unterhält sich abends auch mal über Fälle und tauscht sich aus", sagen die beiden. Auch der Militärpfarrer war schon zum Frühstück da und fragte nach ihren Sorgen in diesem speziellen Einsatz. Paulin Oswald war 2015 bereits in der Flüchtlingshilfe im Einsatz, 2018 für die NATO in Litauen und nun Pirna. "Man sieht, wie es im zivilen Leben ist. Das ist etwas komplett anderes und nicht vergleichbar mit der Bundeswehr", meint sie.



Die Erfahrungen des Corona-Einsatzes will die gelernte Einzelhandelskauffrau auch in ihre Überlegungen darüber einfließen lassen, was sie nach ihrer Dienstzeit machen möchte. Vorher allerdings sollte die Pandemie vorbei sein: "Den Schulen, den Menschen in der Pflege, im Verkauf und allen Kindern wünsche ich einen normalen Alltag. Und den möglichst schnell."