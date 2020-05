In Pirna ist es am Rande einer Demonstration zu Auseinandersetzungen mit Polizisten gekommen. Ein Beamter wurde verletzt, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte.

Rund 200 Menschen hatten sich am Mittwochabend gegen 19 Uhr auf dem Pirnaer Obermarkt versammelt. Ihr Protest richtete sich offenbar gegen die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie. Die Demonstranten forderten auch die Wahrung der Grundrechte. Offenbar richtete sich der Unmut einiger Teilnehmer aber auch gegen das System in der BRD. Die meisten der Menschen hielten sich nicht an Abstandsregeln und trugen keine Schutzmasken.

Insgesamt waren in Pirna am Mittwoch rund 190 Polizeibeamte im Einsatz. Dabei wurde die Dresdner Polizei von Beamten der Sächsischen Bereitschaftspolizei unterstützt.

In Leipzig ist ein Teilnehmer einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen kurz nach der Veranstaltung von Unbekannten angegriffen und schwer verletzt worden. Im Zusammenhang mit der Demo könne ein politischer Hintergrund des Angriffs auf den 51-Jährigen nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend. Der Mann sei am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen. Am Hauptbahnhof sei er von mehreren Personen angegriffen und schwer verletzt worden, so der Sprecher. Das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum im Landeskriminalamt übernahm den Fall.