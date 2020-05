06.05.2020 | 22:46 Uhr Erneut Zwischenfälle bei Protest gegen Corona-Maßnahmen in Pirna

Hauptinhalt

Zum inzwischen vierten Mal haben sich am Mittwochabend Hunderte Menschen in Pirna versammelt, um gegen die aus ihrer Sicht zu rigiden Corona-Maßnahmen zu protestieren. Am Rande kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.