In Sachsen gibt es weiterhin nur eine bekannte Person mit einer Coronavirus-Infektion. Wie das Gesundheitsamt in Pirna am Mittwoch mitteilte, wurden alle identifizierten Kontaktpersonen des Rentners negativ getestet. Alle befinden sich vorsorglich in häuslicher Quarantäne.

Landkreis erlässt Meldepflicht für Veranstaltungen

Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wurde eine Meldepflicht für Veranstaltungen mit über 100 Personen erlassen. Sie gilt ab Donnerstag. Man wolle aber nichts verbieten, sagte Katie Hille vom Landratsamt in Pirna MDR SACHSEN. Die Allgemeinverfügung solle vielmehr dafür sorgen, dass das Landratsamt Kenntnis von Veranstaltungen erhält, um ggf. Auflagen erteilen zu können. Es gehe z.B. um Hygienemaßnahmen oder die Erfassung von Teilnehmern einer Veranstaltung. Im Fall einer Erkrankung lägen dem Landratsamt dann schon Listen mit Kontaktpersonen vor, so Hille.

Dienstreiseverbote, Absagen, Programmänderungen

Auch in anderen Regionen Sachsens wurden Maßnahmen ergriffen, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Die Uniklinik Dresden erließ etwa für alle Mitarbeiter ein Dienstreiseverbot. Auch an der Uniklinik in Leipzig wurden Dienstreisen bis auf weiteres untersagt.