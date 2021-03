Kein Buchungsportal Internetverbindung zu schwach - Festung Königstein bleibt vorerst geschlossen

Seit Montag dürfen in Sachsen Museen, Zoos und Ausstellungen wieder öffnen. Unter Vorbehalt, denn der Besuch in Museen, Zoos und Co ist nur nach vorheriger Terminvergabe möglich, damit Kontakte nachverfolgt werden können. Außerdem muss in der jeweiligen Region der Wocheninzidenzwert von 100 auf 100.000 Einwohner in den vergangenen fünf Tagen in Folge unterschritten sein.