Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen einen neuen Höchststand erreicht. Die 7-Tage-Inzidenz kletterte nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) über die Marke von 500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Das RKI gab am Sonntag den Wert für den Landkreis mit 534,6 an.

Nach eigenen Angaben des Landkreises wurde diese 500er-Marke allerdings bereits in der vergangenen Woche drei Mal gerissen, erstmalig am Donnerstag mit einer Inzidenz von 513. Die Zahlen des RKI sind aufgrund der Meldeketten weniger aktuell als die Zahlen der jeweiligen Gesundheitsämter. Der Landkreis selbst weist in seinen Pressemitteilungen zu aktuellen Corona-Fällen auf diesen Unterschied hin.