Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat es am vergangenen Wochenende in Dresden versucht, jetzt will auch der Pirnaer Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke mit Kritikern der Corona-Verordnungen in seiner Stadt ins Gespräch kommen. Für Mittwochabend hat Hanke eine Kundgebung auf dem Obermarkt angemeldet, die Versammlungsbehörde hat 300 Teilnehmer zugelassen. Anschließend soll es einen "Gang durch die Stadt geben.