Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat das "Pflegehaus Kögler" in Freital unter Quarantäne gestellt. Wie das Landratsamt am Dienstag mitteilte, wurden 63 Bewohner und 29 Mitarbeiter des Pflegeheims positiv auf das Coronavirus getestet. Per Allgemeinverfügung sollen die Seniorinnen und Senioren ihre Zimmer vorerst nur mit Zustimmung des Pflegepersonals verlassen und möglichst keine Kontakte zu anderen Personen haben.