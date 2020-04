In Neustadt in Sachsen hat die Polizei am Freitagabend eine Versammlung mit rund 160 Teilnehmern aufgelöst. Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, wurden gegen 16 Personen Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gegen sie wird wegen des Verstoßes gegen die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung ermittelt, unter anderem auch gegen zwei Männer im Alter von 29 und 52 Jahren. Sie sollen Beamte beleidigt und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet haben.

Ausgangspunkt für den Einsatz war den Angaben zufolge ein Aufruf in den sozialen Netzwerken. Darin wurde zu einem "Spaziergang" am Abend auf dem Marktplatz in Neustadt aufgerufen. Die Beamten trafen rund 160 Menschen an und lösten die Versammlung auf. Erst nach persönlicher Ansprache hätten einige Teilnehmer den Markt verlassen. Am Ende hätten die Beamten die Personalien von 16 Frauen und Männern festgestellt. Insgesamt 35 Polizeibeamte waren im Einsatz.